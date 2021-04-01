Во многих странах сегодня отмечают Международный день смеха и по этому случаю в сети вспоминают много забавных случаев.
Футбольное сообщество "433" упомянуло в своем Instagram видео абсурдно забитого мяча в спарринге киевского "Динамо" против "Маккаби" на сборах 2012 года. Ролик уже собрал более 2,5 миллиона просмотров.
Голкипер израильского коллектива выбил мяч в поле максимально высоко, но ветер с высоты вернул "круглого" бумерангом к воротам и вратарь не смог его парировать. Как следствие все начали смеяться.
В том матче участвовал бразильский защитник киевлян Бетао. Эту ситуацию он назвал самой забавной, которую видел за всю свою карьеру.
Это стало известно из его интервью для dynamo.kiev.ua.
"Самый необычный момент в футболе, который я видел, был в "Динамо". Мы играли в Израиле контрольный матч. Вратарь соперника выбил мяч от ворот, но тот из-за ветра влетел в его же ворота. Судья засчитал гол", - ностальгирует бразилец.
37-летний легионер играл за "Динамо" с 2008 по 2013 год и сыграл в футболке "бело-синих" 106 поединков.
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