Динамо повторило антирекорд по количеству поражений за сезон

Киевляне проводят один из худших сезонов в УПЛ.

Киевское "Динамо" по итогам матча 29-го тура Украинской Премьер-лиги с донецким "Шахтером" повторило антирекорд по количеству поражений за сезон в чемпионате.

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Команда Алексея Михайличенко уступила сопернику со счетом 2:3. Это восьмой проигранный поединок для динамовцев в рамках текущего розыгрыша турнира.

Столичная команда по этому показателю повторила свой худший результат в истории независимой Украины - в сезоне-2012/13 "Динамо" также проиграло восемь матчей и в итоге заняло третье место вслед за "Шахтером" и "Металлистом", В том розыгрыше УПЛ участвовало 16 команд и было 30 туров.

Киевляне имеют 55 очков и остаются на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, но у "Зари" будет возможность обойти "Динамо", если луганчане победят "Александрию".

УНИАН ранее сообщал о том, что во время матча "Динамо" - "Шахтер" на поле сбросили плюшевых сов.

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