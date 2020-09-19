Киевляне одержали победу в третьем туре чемпионата Украины.

"Динамо" в 3-м туре УПЛ принимало "Львов" и в концовке встречи вырвало победу.

Мирча Луческу в преддверии поединка квалификации Лиги Европы против "Гента" выпустил на игру с львовянами экспериментальный состав, предоставив шанс резервистам. Однако уже в перерыве при счете 0:0 румынскому тренеру пришлось делать сразу четыре замены.

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Уже в дебюте второго тайма "Динамо" удалось выйти вперед. Владислав Супряга заработал пенальти, который уверенно реализовал Виктор Цыганков.

"Львов" отыгрался после стандарта. Георгий Бущан среагировал на удар головой с близкого расстояния, но Макс Челич на добивании затолкал мяч в ворота.

Выиграть матч "Динамо" удалось после того, как "Львов" остался в меньшинстве. На 87-й минуте игры Николай Шапаренко забил со штрафного. А на последних минутах киевляне отличились еще раз - Шапаренко выступил в роли ассистента, а Супряга переиграл вратаря с близкого расстояния.

После трех туров "Динамо" набрало 7 очков и вышло на второе место в УПЛ. У "Львова" - 0 очков в двух играх.

"Динамо" - "Львов" - 3:1

Голы: Цыганков, 48 (с пенальти), Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 - Челич, 62

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Цитаишвили (Цыганков, 46), Леднев (Буяльский, 46), Вербич (Кравец, 67), Супряга

"Львов": Литовченко, Челич, Клименчук, Михоуби, Кравчук, Борзенко, Айнсалу, Кошман (Велвес, 75), Грисьо (Комарец, 64), Филипе, Ныч (Романчук, 88)

Предупреждения: Шапаренко, Супряга - Грисьо, Айнсалу, Клименчук, Кравчук, Михоуби

Удаление: Михоуби, 83 (повторное предупреждение)

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Автор: Антон Дударь