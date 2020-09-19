"Динамо" в 3-м туре УПЛ принимало "Львов" и в концовке встречи вырвало победу.
Мирча Луческу в преддверии поединка квалификации Лиги Европы против "Гента" выпустил на игру с львовянами экспериментальный состав, предоставив шанс резервистам. Однако уже в перерыве при счете 0:0 румынскому тренеру пришлось делать сразу четыре замены.
Читайте такжеЭкс-тренер Гента скептически оценил шансы бельгийского клуба в противостоянии с Динамо
Уже в дебюте второго тайма "Динамо" удалось выйти вперед. Владислав Супряга заработал пенальти, который уверенно реализовал Виктор Цыганков.
"Львов" отыгрался после стандарта. Георгий Бущан среагировал на удар головой с близкого расстояния, но Макс Челич на добивании затолкал мяч в ворота.
Выиграть матч "Динамо" удалось после того, как "Львов" остался в меньшинстве. На 87-й минуте игры Николай Шапаренко забил со штрафного. А на последних минутах киевляне отличились еще раз - Шапаренко выступил в роли ассистента, а Супряга переиграл вратаря с близкого расстояния.
После трех туров "Динамо" набрало 7 очков и вышло на второе место в УПЛ. У "Львова" - 0 очков в двух играх.
"Динамо" - "Львов" - 3:1
Голы: Цыганков, 48 (с пенальти), Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 - Челич, 62
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Цитаишвили (Цыганков, 46), Леднев (Буяльский, 46), Вербич (Кравец, 67), Супряга
"Львов": Литовченко, Челич, Клименчук, Михоуби, Кравчук, Борзенко, Айнсалу, Кошман (Велвес, 75), Грисьо (Комарец, 64), Филипе, Ныч (Романчук, 88)
Предупреждения: Шапаренко, Супряга - Грисьо, Айнсалу, Клименчук, Кравчук, Михоуби
Удаление: Михоуби, 83 (повторное предупреждение)
Видео голов
Украинская Премьер-лига: 3-й тур
- 3-й тур УПЛ проходит с 18 по 20 сентября: где и когда смотреть матчи
- В стартовом матче тура "Днепр-1" проиграл "Мариуполю", потерпев второе поражение подряд. После поединка днепрян и мариупольцев в отставку подал главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко.
- "Ворскла" на выезде обыграла "Александрию" и сохранила лидерство в таблице.
- "Десна" потеряла очки в матче против новичка элитного дивизиона "Ингульца".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram