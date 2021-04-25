Игорь Суркис поблагодарил Мирчу Луческу, а игроков призвал не останавливаться на достигнутом.

Президент "Динамо" Игорь Суркис в раздевалке обратился к игрокам команды, после чего прокомментировал завоевание чемпионского титула.

Видео опубликовал YouTube-канал FootballHub.

Обращаясь к игрокам, Суркис сказал:

"Когда я представлял вам Мистера, сказал: "Если вы с этим главным тренером не выиграете, тогда уже надо просто опускать руки". Слава богу, что вы в него поверили. И самое главное, что он поверил в вас. Команду поднял до такого уровня, что многие из вас даже до конца не понимают, как вы поднялись за восемь месяцев.

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Но хочу, чтобы вы не останавливались. Сегодня отпраздновали. У нас еще три матча - чтобы вы уже играли в ранге чемпионов и показывали такой же футбол. Еще раз нас всех поздравляю. Гуляем, празднуем и настраиваемся на дальнейшее".

В своем комментарии Суркис отметил, что "Динамо" поднялось на новый уровень:

"Мы вернули чемпионство в Киев, это было нелегко. Был тяжелый год, COVID-19, у нас переболела почти вся команда, но мы боролись, Я благодарен персоналу клуба, врачам, сотрудникам базы. Но, прежде всего, хочу сказать огромное спасибо Мистеру, который за короткий период сумел создать боеспособную команду. Только слепой не видит, что команда поднялась на новый уровень. Она играет по-другому, знает, чего хочет на поле".

Суркис подчеркнул, что рисковал, назначая Луческу, но риск оправдался. Также он сказал, что Луческу останется на следующий сезон и выразил уверенность в том, что "Динамо" будет прогрессировать и дальше:

"У меня нет никаких сомнений, что он останется тренером - у него действующий контракт. Он создавал эту команду, строил ее. И я думаю, пора уже замахнуться на что-то в Европе".

Чемпионство "Динамо": цифры и факты

"Динамо" в 16-й раз в истории выиграло чемпионат Украины. Это рекордный показатель.

"Динамо" стало чемпионом Украины впервые с 2016 года и в своем первом сезоне под руководством Мирчи Луческу. Киевляне прервали гегемонию "Шахтера".

У "Динамо" теперь 37 титулов, добытых за время независимости Украины (16 чемпионских титулов, 12 Кубков Украины и 9 Суперкубков Украины). Киевляне на два трофея опережают "Шахтер" (13 чемпионских титулов, 13 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА).

Мирча Луческу в девятый раз в карьере стал чемпионом Украины, выиграв золотые медали с обоими украинскими грандами. Он первый тренер, которому удалось выиграть чемпионство и с "Шахтером", и с "Динамо". Всего в активе 75-летнего Луческу теперь 34 трофея в карьере.

"Динамо" может оформить "золотой дубль" в сезоне, если 13 мая обыграет "Зарю" в финале Кубка Украины.

Вместе с чемпионским титулом "Динамо" завоевало прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2021-2022.

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Автор: Антон Дударь