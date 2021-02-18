"Динамо" получило разрешение на проведение матча с болельщиками.

Киевское "Динамо" 18 февраля на "Олимпийском" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге". Поединок начнется в 17.00.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Брюгге.

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Как сообщил официальный сайт "Динамо", за день до матча киевский клуб получил уведомление Кабинета Министров Украины о том, что болельщикам разрешено посещать спортивные мероприятия.

Сегодня, 18 февраля, в 10.30 "Динамо" получило ответ от УЕФА, в котором Европейский футбольный союз разрешил частичную продажу билетов на игру. Билеты разрешается продавать только на сектора нижних ярусов.

На матч с "Динамо" в продажу поступило около 10 тысяч билетов (15% от общей вместимости стадиона).

Продажа билетов стартовала в 11.15 по киевскому времени. Она осуществляется исключительно в онлайн-режиме на сайтах Esport.in.ua и karabas.com.

"Динамо" - "Брюгге": перед матчем

В Лиге чемпионов чемпион Бельгии "Брюгге" стартовал сразу с группового этапа. Команда набрала 8 очков и заняла третье место в группе с "Боруссией" Дортмунд, "Лацио" и "Зенитом".

"Динамо" пробилось в групповой этап ЛЧ, пройдя в квалификации турнира АЗ и "Гент". На групповом этапе киевляне стали третьими, набрав 4 очка в группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

В прошлом сезоне "Динамо" и "Брюгге" пересеклись в третьем раунде квалификации ЛЧ. Тогда по сумме двух встреч дальше прошел бельгийский клуб (1:0, 3:3), после чего из "Динамо" был уволен Александр Хацкевич.

Перед игрой соперник "Динамо" из-за коронавируса и дисквалификации остался без главного тренера и ряда игроков.

"Динамо" возобновило сезон победой над "Олимпиком" в УПЛ, а "Брюгге" отдыхал больше недели - матч чемпионата против "Шарлеруа" был перенесен.

Судить матч будет бригада арбитров из Финляндии во главе с 42-летним Маттиасом Гестраниусом.

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Автор: Антон Дударь