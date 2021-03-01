Полузащитник сделал выбор в пользу виртуального мира, а не своей девушки.

Хавбек "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли расстался со своей сексуальной подругой из сферы модельного бизнеса Руби Мэй.

Об этом сообщает The Sun.

Красотка решилась прекратить отношения после пяти лет проведенных вместе с финалистом Лиги чемпионов. Причиной такого решения стало чрезмерное увлечение игроком известной видеоигрой Fortnight. 24-летний Алли свой досуг предпочитал проводить не с девушкой, а в виртуальном мире.

"Их отношения были бурными, но теперь с ними покончено. Руби грустно, но она решила побеспокоиться о себе", - рассказал источник приближенный к модели.

Руби Мэй успешно реализовывает себя в модельной индустрии и рекламирует такие бренды как Dolce&Gabanna, Chanel и Hidden Fashion. Следствием ее блестящей карьеры стала возможность быть блогером в социальной сети - Руби имеет около 100 тысяч фолловеров в Instagram.

Красавица регулярно радует своих подписчиков пикантными фотографиями.

Напомним, что ранее Деле Алли уже попадал в курьезную ситуацию и получал наказание за шутку про коронавирус.

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Автор: Будрин Артем