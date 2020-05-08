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Футболист Арсенала поразил фанатов карточным фокусом в прямом эфире (видео)

09:10, 08 мая 2020
Футбол
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Давид Луис выступает за Арсенал / фото: arsenal.com

Видео опубликовал популярный канал 433.

Бразильский футболист взял в руки колоду карт, после чего показал, как достает их изо рта.

В сезоне 2019-2020 33-летний Луис провел за "Арсенал" 25 матчей во всех турнирах.

Ранее УНИАН сообщал о том, что "Арсенал" одним из первых в АПЛ возобновил тренировки.

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