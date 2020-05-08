Футболист Арсенала поразил фанатов карточным фокусом в прямом эфире (видео)

Давид Луис продемонстрировал свой талант за пределами футбольного поля.

Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луис показал фокус с игральными картами в прямом эфире в Instagram.

Видео опубликовал популярный канал 433.

Бразильский футболист взял в руки колоду карт, после чего показал, как достает их изо рта.

В сезоне 2019-2020 33-летний Луис провел за "Арсенал" 25 матчей во всех турнирах.

Ранее УНИАН сообщал о том, что "Арсенал" одним из первых в АПЛ возобновил тренировки.