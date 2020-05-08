Футболист Арсенала поразил фанатов карточным фокусом в прямом эфире (видео)
09:10, 08 мая 2020Футбол
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Давид Луис продемонстрировал свой талант за пределами футбольного поля.
Давид Луис выступает за Арсенал / фото: arsenal.com
Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луис показал фокус с игральными картами в прямом эфире в Instagram.
Видео опубликовал популярный канал 433.
Бразильский футболист взял в руки колоду карт, после чего показал, как достает их изо рта.
В сезоне 2019-2020 33-летний Луис провел за "Арсенал" 25 матчей во всех турнирах.
You did WHAT ⁉️ 😂🃏 @DavidLuiz_4pic.twitter.com/qmpuA9nPLZ— 433 (@433) May 6, 2020
Ранее УНИАН сообщал о том, что "Арсенал" одним из первых в АПЛ возобновил тренировки.
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