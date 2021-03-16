Сборная Украины примет Финляндию и Казахстан в Киеве.

Сборная Украины проведет два мартовских домашних матча в квалификации на чемпионат мира-2022 в Киеве.

Изначально поединки должны были пройти на "Арене Львов", однако в связи с непростой эпидемиологической ситуацией было решено отказаться от проведения игр во Львове.

Об этом в эфире "Футбол NEWS" сообщил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Читайте такжеНазначены арбитры на первые матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022"Поскольку эпидемиологическая ситуация на Западной Украине, включая Львовскую область, сейчас достаточно угрожающая... Мы не исключаем внесения Львовской области в ближайшее время в "красную зону", что может затруднить прибытие команд-соперниц. В частности, Финляндия выражала обеспокоенность", - сказал Записоцкий.

"Поэтому было принято соломоново решение. Пока Киев находится в достаточно безопасной зоне, лучший вариант на сегодня - отыграть обе игры в Киеве. У нас есть разрешение от МОЗ и разрешение УЕФА заполнить стадион на 30%. Поэтому по состоянию на сегодня оба матча пройдут со зрителями", - добавил он.

Сборная Украины: матчи в марте

Сборная Украины в марте проведет сразу три матча квалификации на чемпионат мира-2022.

Стартовать в отборе предстоит 24 марта на стадионе "Сен-Дени" матчем против действующих чемпионов мира французов.

28 и 31 марта Украина проведет два матча во Львове - сперва против сборной Финляндии, а затем с Казахстаном.

Андрей Шевченко уже огласил расширенный список игроков, вызванных в сборную.

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Автор: Антон Дударь