Дебют Томаса Тухеля прошел вообще без голов.

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" пожаловал в гости к "Челси".

Матч завершился со счетом 0:0. Это был первый поединок лондонского "Челси" под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля.

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Отметим, что наставник является первым в истории "Челси" немецким тренером. Тухель заменил на этом посту уволенного Фрэнка Лэмпарда.

Английская Премьер-лига. 20-й тур.

"Челси" – "Вулверхэмптон" 0:0

"Челси": Мэнди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Чилвелл (Пулишич, 76) – Жоржиньо, Ковачич, Зиеш (Маунт, 82), Хавертц, Хадсон-Одои - Жиру (Абрахам, 77)

"Вулверхэмптон": Патрисиу – Боли, Коуди, Килман – Семеду, Дендонкер, Невеш, Аит-Нури (Гувер, 46), Поденсе (Виллиан Жозе, 72) – Траоре (Моутиньо, 90), Нету

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

В следующем туре "Челси" дома сыграет против "Бернли". Встреча запланирована на 31 января в 14:00.

АПЛ: положение команд

"Манчестер Сити" (41 очко) на вершине таблицы. Более того, у "горожан" есть игра в запасе. На втором месте "Манчестер Юнайтед" (40 очков). "Лестер" в активе имеет 38 пунктов и занимает третью строчку.

"Вест Хэм" Андрея Ярмоленко на 4-й позиции. У них 35 очков. "Ливерпуль" (34 очка) идет пятым, но имеет игру в запасе.

"Челси" на 8-й позиции. У них 30 очков. "Вулверхэмптон" остается на 13-й строчке с 23 зачетными пунктами.

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Автор: Будрин Артем