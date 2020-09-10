Эпизод с пенальти / фото fc-chayka.ru
Забавный гол был забит в матче Футбольной национальной лиги (второго по силе дивизиона в России) между командами "Чайка" и "Торпедо".
Читайте такжеВ Германии футбольные команды провели матч голыми (фото 18+)
На 68-й минуте в ворота "Чайки" был назначен пенальти. Нападающий "Торпедо" Амур Калмыков нанес удар с "точки", после которого мяч попал в штангу, затем отскочил в пятую точку вратарю "Чайки" Михаилу Филиппову, после чего залетел в сетку.
Этот гол в итоге принес "Торпедо" победу - 2:1.
Видео опубликовал Instagram Torpedolife.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Украинский футболист забил гол с центра поля и посвятил его онкобольному экс-партнеру (видео)
- Довели вратаря до истерики: футболистам румынского клуба пришлось трижды перебивать пенальти (видео)
- Известный российский футболист нокаутировал судью (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram