Курьезный эпизод произошел в матче второго по силе российского дивизиона.

Забавный гол был забит в матче Футбольной национальной лиги (второго по силе дивизиона в России) между командами "Чайка" и "Торпедо".

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На 68-й минуте в ворота "Чайки" был назначен пенальти. Нападающий "Торпедо" Амур Калмыков нанес удар с "точки", после которого мяч попал в штангу, затем отскочил в пятую точку вратарю "Чайки" Михаилу Филиппову, после чего залетел в сетку.

Этот гол в итоге принес "Торпедо" победу - 2:1.

Видео опубликовал Instagram Torpedolife.

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Автор: Антон Дударь