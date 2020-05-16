Футбол в Германии вышел из карантина: фото первых матчей

Бундеслига официально стартовала поединками при пустых трибунах и с рядом ограничений.

16 мая в чемпионате Германии состоялись первые матчи Бундеслиги после того, как в марте турнир ушел на карантин из-за пандемии коронавируса.

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Главным событием дня стало Рурское дерби, в котором дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке", однако в целом все матчи выглядели одинаково - пустые стадионы, маски, дезинфекция и дистанцирование.

На стадион могут попасть только 322 человека. В их число входят игроки, тренеры, судьи, операторы, охрана, антидопинговые специалисты и обслуживающий персонал. Каждому перед входом в чашу арены измеряли температуру, а перед разминкой и игрой даже мячи проходили дезинфекцию.

Футболисты на скамейке запасных сидели через одно или несколько свободных мест и оставались в масках. Кроме того, журналисты во время флеш-интервью также находились на необходимой дистанции от игрока, используя удлиненный держатель для микрофона. В масках работали даже операторы, которые вели трансляцию.

Команды не обменивались традиционными рукопожатиями, а во время празднования голов не было никаких объятий. Игроки заменили их касаниями локтей.

УНИАН ранее сообщал о том, что немецкий клуб заполнил стадион картонными "болельщиками" перед возобновлением сезона.