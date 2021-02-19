Тесты все же пришлось сдать, в результате чего выявили одного заболевшего.

Бельгийский "Брюгге" не хотел сдавать тесты на коронавирус в Украине перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо".

Об этом сообщает Nieuwsblad.be.

Отмечается, что 17 февраля после прибытия в Украину в "Брюгге" были удивлены требованием украинского правительства провести дополнительное тестирование.

Удивление было связано с тем, что УЕФА требует обязательно тестироваться перед вылетом на матч, что было сделано клубом, тогда как тестирование уже в стране, в которую направляется клуб, в официальные рекомендации организации не входит (Фактически пункт медицинского протокола УЕФА 7.5.1 гласит, что команда гостей помимо тестов у себя дома может быть протестирована уже по прибытии на место проведения игры, если того потребуют соответствующие местные органы власти, - Прим.).

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В "Брюгге" пытались решить вопрос при помощи посольства Бельгии. В это время игроки и персонал находились в отеле. Бельгийский клуб отказывался тестироваться не потому, что не хотел получить представление о ситуации с зараженными в команде, а из-за того, что опасался мошенничества. В "Брюгге" считали, что клуб могут вынуждать пройти тестирование, чтобы ослабить команду с психологической и спортивной точек зрения.

После нескольких часов переговоров "Брюгге" получил через свое посольство сообщение о том, что в тестах больше нет необходимости. Однако украинский чиновник, который должен был подписать документ, "внезапно оказался недоступен".

В конце концов клуб согласился пройти тестирование в сертифицированной УЕФА лаборатории. И в итоге вечером 17 февраля один из тестов дал положительный результат - у игрока команды Матса Ритса. Он покинул Украину 18 февраля частным рейсом. В "Брюгге" считают, что результат теста Ритса мог быть ложноположительным. Результаты тестирования, которое он прошел после возвращения в Бельгию, пока неизвестны.

Стоит отметить, что еще до прилета в Украину в "Брюгге" было выявлено четыре случая заражения COVID-19 среди игроков, а также заболел весь тренерский штаб команды.

"Динамо" - "Брюгге": итоги матча

Матч "Динамо" - "Брюгге" завершился вничью 1:1. Киевляне открыли счет во втором тайме, но вскоре пропустили.

Таким образом, в ответной игре "Динамо" нужно будет обязательно забивать, чтобы рассчитывать на положительный результат.

Этот матч смогли посетить болельщики. Соответствующее разрешение было получено утром в день игры.

Лучшим игроком этого поединка по версии Whoscored стал Брэндон Мехеле, который забил в ворота Георгия Бущана.

Ответный матч состоится 25 февраля на поле "Брюгге".

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Автор: Антон Дударь