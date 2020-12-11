Владислав Кабаев отметил, что было много ошибок в простых ситуациях.

Нападающий Зари Владислав Кабаев поделился впечатлениями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против Браги.

Об этом он рассказал в комментарии телеканалу Футбол.

"Не скажу, что Браге больше повезло. У них было больше моментов. Считаю, они заслужили эту победу. Нам есть чему учиться у таких команд, мы набрались опыта. У нас задача попасть в Лигу Европы, нам нравится здесь играть. Мы хотим в следующем году играть с такими же командами более уверенно, не допускать таких ошибок. У нас были полумоменты, не хватило хладнокровия. Переход с нашего поля немного сказался. Мы в Украине играли на жестком поле, здесь мягкое. Ноги подсели, было трудно в первом тайме, нужно было потерпеть. Не было того качества игры, которую мы хотели видеть", - заявил он.

Кабаев отметил, что было много ошибок в простых ситуациях.

"Не хватало последнего паса, удара, тренер нам об этом говорил. Думали, во втором тайме, как с АЕКом, постараемся немного добавить. Немного не хватило сил. Когда приезжаешь в такую ​​страну в еврокубках, об этом глупо говорить. Здесь эмоции захватывают, ведь ты к этому стремился весь год. Конечно, есть усталость, но говорить, что мы из-за этого проиграли, я не стану. Может, какой-то брак, но у людей такой же график. Мы были в одних условиях", – рассказал Кабаев.

"Заря": итоги выступления в ЛЕ

"Заря" с 6 очками завершила выступление в группе G на третьем месте. "Лестер" и "Брага" набрали по 13 очков, у АЕКа - 3.

В шести матчах луганчане забили 6 голов, а пропустили 11.

"Заря" потеряла шансы на выход в плей-офф еще после пятого тура.

Луганский клуб в третий раз в своей истории выступал на групповом этапе Лиги Европы и в третий раз не сумел выйти в плей-офф.

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Автор: Олег Давыгора