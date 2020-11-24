Специалист признался, что болезненно пережил разгром в прошлом матче ЛЧ.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях у "Боруссии" Менхенгладбах.

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Пресс-конференция специалиста опубликована на официальном YouTube-канале "Шахтера".

"Все сейчас происходит очень быстро. Как хорошее, так и плохое. Но из всего нужно делать урок. 0:6 дома с "Боруссией" - это болит и просто так не заживает. Повлияет ли это на завтрашний матч? Нет.

Мы проанализировали, поняли, что с нами произошло, и поедем на игру с полной уверенностью. Мы переживаем сложные моменты, но должны быть настроены и понимать, чего мы хотим от каждой игры", - сказал Каштру.

Тренер отметил, что команда рассчитывает на победу, несмотря на провал в прошлом поединке с немцами:

"Если игра покажет, что мы можем победить, то ничья меня не обрадует. Если же игра будет развиваться так, что более справедливой будет ничья - я это приму. Группа у нас очень сложная. Чтобы выйти в 1/8 финала, нам нужно выиграть у "Интера" или "Реала". Ничья с "Боруссией" - неплохо, но мы будем стремиться победить".

"Боруссия" Менхенгладбах - "Шахтер": перед матчем

Матч "Боруссия" М - "Шахтер" состоится 25 ноября на арене "Боруссия-Парк" в Менхенгладбахе. Начало - в 19.55.

Главным арбитром поединка назначен турок Джюнейт Чакыр. Он работал на матче "Шахтера" с "Порту" (2:2) в группе Лиги чемпионов сезона 2014-2015.

После первого круга дончане, набрав 4 очка, занимают второе место в группе B.

В прошлых матчах "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" (3:2), сыграл вничью с "Интером" (0:0), а 3 ноября был разгромлен "Боруссией" М в Киеве - 0:6.

"Боруссия" - лидер группы. Команда опережает "горняков" на одно очко. В первом круге гладбахцы помимо разгромной победы над "Шахтером" дважды сыграли вничью со счетом 2:2 - с "Интером" и "Реалом".

Каштру не будет присутствовать на матче из-за дисквалификации.

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Автор: Данил Слесь