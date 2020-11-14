Луиш Каштру не сможет находиться на скамейке запасных "горняков".

УЕФА дисквалифицировал главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру на один матч в еврокубках.

Об этом сообщается в соответствующем документе на официальном сайте УЕФА.

Каштру наказан по итогам матча Лиги чемпионов с "Интером" (0:0). Тренер, как и его коллега из итальянского клуба Антонио Конте, признаны виновными в задержке начала игры.

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7 августа УЕФА условно с испытательным сроком в один год дисквалифицировал Каштру за аналогичный проступок в матче Лиги Европы против "Вольфсбурга". В связи с повторным нарушением наказание перестало носить условный характер и вступило в силу.

Кроме того, за несвоевременное начало матча "Шахтер" оштрафован на 15 тысяч евро, а Каштру - на 5 тысяч евро.

Таким образом, португальский тренер не сможет присутствовать на скамейке команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах.

"Шахтер" в Лиге чемпионов: главное

На групповом этапе Лиги чемпионов 2020-2021 "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" (3:2), сыграл вничью с "Интером" (0:0) и был разгромлен "Боруссией" М (0:6).

После первого круга "горняки", набрав 4 очка, занимают второе место в своей группе.

После разгрома от "Боруссии" игроки "Шахтера" попытались объяснить унизительный результат.

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Автор: Антон Дударь