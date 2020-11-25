Игроки донецкого клуба надеются взять три очка в Германии.

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко и полузащитник Тарас Степаненко поделились своими ожиданиями от предстоящего матча с "Боруссией" Менхенгладбах в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Боруссия М - Шахтер.

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Как сообщает официальный сайт "Шахтера", Матвиенко заявил, что "горняки" хотят реабилитироваться за разгромное поражение в первой игре (0:6).

"Для нас сейчас каждый матч как финал, и в каждом поединке мы стараемся играть на победу. Для нас очень важно хорошо сыграть в Германии и реабилитироваться перед нашими болельщиками за поражение в домашней встрече", - отметил Матвиенко.

Он подчеркнул, что "Шахтер" настраивается на победу:

"Встреча в Киеве показала, что это очень сильный соперник, но мы надеемся показать хорошую игру и победить".

Степаненко отметил, что "Шахтер" попал в группу, в которой сложно что-то предсказать, но "горняки" должны думать только о победе, передает официальный сайт УЕФА:

"Если честно, тяжело в такой группе что-то предсказать. Тяжелейшая группа, нет команд, которые гораздо ниже уровнем. Уровень высокий, и предугадать, как будет складываться каждый матч, нельзя. Мы должны думать только о победе".

"Боруссия" Менхенгладбах - "Шахтер": перед матчем

Матч "Боруссия" М - "Шахтер" состоится на арене "Боруссия-Парк" в Менхенгладбахе сегодня, 25 ноября. Начало - в 19.55. Где смотреть матч "Боруссия" М - "Шахтер".

Главным арбитром поединка назначен турок Джюнейт Чакыр. Он работал на матче "Шахтера" с "Порту" (2:2) в группе Лиги чемпионов сезона 2014-2015.

После первого круга дончане, набрав 4 очка, занимают второе место в группе B. В прошлых матчах "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" (3:2), сыграл вничью с "Интером" (0:0), а 3 ноября был разгромлен "Боруссией" М в Киеве - 0:6.

"Боруссия" - лидер группы. Команда опережает "горняков" на одно очко. В первом круге гладбахцы помимо разгромной победы над "Шахтером" дважды сыграли вничью со счетом 2:2 - с "Интером" и "Реалом".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру не будет присутствовать на матче из-за дисквалификации.

Перед игрой Каштру дал свои комментарии.

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Автор: Антон Дударь