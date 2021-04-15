"Горожане" переломили ход встречи и одержали волевую победу.

"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, повторно обыграв дортмундскую "Боруссию" в 1/4 финала. Команда Пепа Гвардиолы в Германии одержала волевую победу.

Уже на 15-й минуте "Боруссия" смогла забить гол, в котором нуждалась - 17-летний Джуд Бэллингем завладел мячом в штрафной и пробил Эдерсона.

"Ман Сити" оказался под угрозой вылета, но после перерыва "горожанам" удалось исправить ситуацию. Сперва рефери назначил пенальти в ворота "Боруссии" после того, как мяч попал в руку Эмре Джану - Рияд Марез с "точки" не промахнулся.

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А на 75-й минуте Фил Фоден похоронил интригу в матче ударом в ближний угол - мяч от штанги влетел в сетку.

Украинец Александр Зинченко вышел на поле в основном составе "Ман Сити" и отыграл весь матч.

"Боруссия" Д - "Манчестер Сити" - 1:2

Голы: Беллингэм, 15 - Марез, 54 (с пенальти), Фоден, 75

"Боруссия" Д: Хитц, Морей (Тиггес, 81), Аканжи, Хуммельс, Геррейру, Беллингэм (Брандт, 80), Джан, Дауд (Азар, 75), Кнауфф (Рейна, 70), Холанд, Ройс

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Марез (Стерлинг, 88), Силва, Фоден

Предупреждение: Беллингэм

"Боруссия" Д - "Манчестер Сити": итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Фил Фоден (оценка - 8,5).

"Манчестер Сити" впервые за пять лет вышел в полуфинал ЛЧ под руководством Пепа Гвардиолы.

Для Гвардиолы это восьмой выход в полуфинал ЛЧ в карьере. По этому показателю он догнал рекордсмена Жозе Моуринью.

Джуд Бэллингем в 17 лет и 289 дней стал вторым самым молодым автором гола в истории плей-офф Лиги чемпионов после Бояна Кркича (17 лет и 217 дней).

В полуфинале английский клуб сыграет с ПСЖ.

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Автор: Антон Дударь