На клубный автобус Бенфики напали неизвестные: среди игроков есть пострадавшие (видео)

Команда возвращалась после домашней игры и подверглась нападению группы людей.

Автобус португальской "Бенфики" был атакован группой неизвестных после домашнего матча команды.

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Об этом сообщает A Bola.

4 июня "орлы" дома сыграли вничью с "Тонделой" (0:0), после чего команда на своем автобусе покинула стадион в сопровождении полиции.

На пути автобус встретила группа агрессивных людей, которые забросали транспортное средство камнями. Отмечается, что травмы от осколков получили двое игроков - Андрия Живкович и Юлиан Вайгль. Оба были доставлены в больницу.

"Бенфика" официально прокомментировала инцидент. Клуб назвал нападавших преступниками, а также пообещал привлечь к ответственности всех виновных.

Sou Portista, mas o que aconteceu no Benfica é uma vergonha para o nosso país. Acho que as pessoas levam o gosto por um clube demasiado a sério.

Vamos pôr o futebol português melhor, mesmo que seja uma missão impossível.#Benfica#benficaTondelapic.twitter.com/1T5bBcJEJo — StellaPolaris13 🇵🇹 (@SPolaris13) June 4, 2020

"Бенфика" после ничьи с "Тонделой" возглавила турнирную таблицу чемпионата Португалии, набрав 60 очков. При этом "Порту" отстает от "орлов" лишь по дополнительным показателям.

Стоит отметить, что "Бенфика" была соперником донецкого "Шахтера" на стадии 1/16 финала Лиги Европы. "Горняки" прошли дальше по сумме двух встреч - 2:1 и 3:3.

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