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На клубный автобус Бенфики напали неизвестные: среди игроков есть пострадавшие (видео)

11:15, 05 июня 2020
Футбол
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Юлиан Вайгль (слева) в матче с Тонделой / фото REUTERS

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Об этом сообщает A Bola.

4 июня "орлы" дома сыграли вничью с "Тонделой" (0:0), после чего команда на своем автобусе покинула стадион в сопровождении полиции.

На пути автобус встретила группа агрессивных людей, которые забросали транспортное средство камнями. Отмечается, что травмы от осколков получили двое игроков - Андрия Живкович и Юлиан Вайгль. Оба были доставлены в больницу.

"Бенфика" официально прокомментировала инцидент. Клуб назвал нападавших преступниками, а также пообещал привлечь к ответственности всех виновных.

"Бенфика" после ничьи с "Тонделой" возглавила турнирную таблицу чемпионата Португалии, набрав 60 очков. При этом "Порту" отстает от "орлов" лишь по дополнительным показателям.

Стоит отметить, что "Бенфика" была соперником донецкого "Шахтера" на стадии 1/16 финала Лиги Европы. "Горняки" прошли дальше по сумме двух встреч - 2:1 и 3:3.

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