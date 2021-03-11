Руководству команды не понравились жалобы Юнеса Беланда на состояние газона.

Известный турецкий клуб "Галатасарай" прекратил сотрудничество с полузащитником Юнесом Беланда.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Руководство было возмущено высказываниями хавбека о состоянии газона на домашнем стадионе.

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"Непросто вернуться в игру на таком поле. Руководство "Галатасарая" должно найти решение. Они знают, что мы здесь играем в футбол. Они должны заботиться о стадионе. Они должны найти решение. На поле играем мы, а они должны делать свою работу как положено, чтобы убедиться, что мы будем играть в лучших условиях. Даже на базе поле лучше. Это нормально? Нет", - начал конфликт такими словами в прессе Беланда.

Контракт марокканца был немедленно расторгнут в одностороннем порядке.

"Галатасарай" пошел на такой сложный шаг и избавился от 31-летнего исполнителя, который был одним из лидеров команды в этом сезоне по системе "гол+пас". В 22 матчах он набрал 6+3. Для Юнеса это был 4-й сезон в турецкой Суперлиге.

Напомним, что цвета "Динамо" Беланда защищал с 2013 по 2017 год. За киевскую команду марокканец сыграл 56 матчей и забил 8 голов.

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Автор: Будрин Артем