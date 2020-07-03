Бавария и Манчестер Сити совершили громкий трансфер (видео)

Лерой Сане покинул Англию и вернулся в Германию.

Мюнхенская "Бавария" объявила о трансфере вингера "Манчестер Сити" и сборной Германии Лероя Сане.

Читайте такжеБавария досрочно стала 30-кратным чемпионом Германии

Представление игрока появилось в соцсетях и на официальном сайте клуба.

24-летний футболист подписал контракт на пять лет.

По информации британской и немецкой прессы, сумма трансфера составила 60 миллионов евро с учетом бонусов. Сане будет получать 17 миллионов евро в год.

Лерой Сане выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года после перехода из "Шальке". На его счету 135 матчей, 39 голов и 45 результативных передач в футболке "горожан".

"Бавария" была готова купить игрока еще в прошлое трансферное окно за сумму более 100 миллионов евро, однако Сане получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок, поэтому переход не состоялся.

УНИАН ранее сообщал о том, что итальянский "Интер" заплатил 40 миллионов за футболиста "Реала".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram