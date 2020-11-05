Виктор Цыганков, Александр Андриевский и Руслан Нещерет высказались о поединке на "Камп Ноу".

Капитан "Динамо" Виктор Цыганков, полузащитник Александр Андриевский и вратарь Руслан Нещерет подвели итоги матча на "Камп Ноу" против "Барселоны" (1:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Игроки поделились впечатлениями от матча в эфире телеканала "Футбол 2".

Цыганков отметил сплоченность, с которой команда вышла на поле:

"Если после матча судить, наверное, если бы еще один свой момент использовали, возможно, можно было увезти одно очко. Но сложилось так, как сложилось. Я доволен командой. Мы вышли играть друг за друга, каждый момент отрабатывали вместе.

Проиграли, но с честью. Когда появились моменты, поняли, что с этим соперником можно играть. Оставляли большие пространства, были моменты. Наверное, если бы раньше забили, сегодня удалось бы сыграть с другим счетом".

Андриевский признался, что позитивно оценивает поединок, несмотря на итоговый счет:

"Удовлетворен игрой. Честно говоря, получил удовольствие. Конечно, хотелось увезти хотя бы очко. Но мы играли с «Барселоной», поэтому пока так. Тренер настраивал, чтобы играли раскрепощенно и уверенно. Знали, что в первые минуты будет очень сложно. Думаю, во второй половине первого тайма мы нащупали свою игру и показали в целом неплохой матч".

Нещерет, который стал одним из лучших игроков матча, сравнил свой еврокубковый дебют со сказкой:

"Честно, я как в сказку попал. Приятно, такой стадион, первый раз вышел в Лиге чемпионов. Мне кажется, это мечта любого футболиста, включая меня. Взяли мяч под контроль, начали создавать моменты. Но там хорошо действовал на линии вратарь. Тогда и почувствовали, что можем с ними играть.

Месси хорошо пробил. Один из лучших по пробитию пенальти, мне кажется".

"Барселона" - "Динамо": итоги матча

Матч проходил на "Камп Ноу" в Каталонии при пустых трибунах.

"Динамо" в минувшей игре из-за коронавируса не мог помочь целый ряд футболистов.

"Барселона" набрала 9 очков и возглавляет группу G. "Динамо" имеет на счету 1 пункт и идет третьим.

Следующий матч в группе ЛЧ "Динамо" проведет также против "Барселоны", но уже в Киеве 24 ноября.

Мирча Луческу после матча назвал главную причину поражения "Динамо".

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Автор: Данил Слесь