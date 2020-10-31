Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры Артема Милевского.

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский зимой может вернуться в Украинскую Премьер-лигу.

Об этом сообщил агент футболиста Александр Панков, которого цитирует Meta Ratings.

"У Артема 31 декабря 2020 года заканчивается контракт с брестским "Динамо". Пока что предложений о его продлении ему не поступало. Есть свои нюансы. Артем не заканчивает карьеру и не собирается. Он в хорошей форме. Просто в будущем мы в приоритете рассматриваем возможность его возвращения в чемпионат Украины", - сказал Панков.

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"Приход Артема в УПЛ без сомнения взбодрит наш чемпионат. Сейчас уже ведутся переговоры с несколькими командами. Думаю, после второго декабря, когда состоится кубковый матч динамовцев, будем определяться", - добавил агент.

Панков подчеркнул, что вариант с возвращением в Украину является для Милевского приоритетным, но есть и другие опции:

"Также есть вариант с клубом на Кипре. Также зовут в один из азиатских клубов, но не в Китай. По этим вариантам есть конкретика, но, повторюсь, в приоритете у Артема Украина и команда, которая будет ставить перед собой амбициозные и высокие цели, чтобы приносить пользу. Лишь бы на что-нибудь размениваться футболист тоже не будет".

Артем Милевский: карьера после "Динамо" Киев

Милевский покинул киевское "Динамо" в сентябре 2013 года. После этого он выступал за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Кишварду" и брестское "Динамо".

В составе "Динамо-Брест" Милевский стал чемпионом Беларуси в 2019 году, обладателем Кубка Беларуси-2018 и трижды - Суперкубка Беларуси.

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 4 гола и 6 результативных передач за брестское "Динамо" в 33 матчах во всех турнирах.

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Автор: Антон Дударь