После завершения карьеры форвард может остаться работать в клубе.

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский продолжит карьеру во львовском "Рухе".

Об этом сообщает Telegram-канал "Бей-беги".

Форвард уже согласовал контракт с "желто-черными", которые в этом сезоне впервые в своей истории играют в Украинской Премьер-лиге.

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Милевского должны представить в 2021 году. Соглашение будет подписано на 6 месяцев с возможностью продления еще на год (по формуле 0,5+1,5).

Также отмечается, что сейчас между футболистом и львовянами ведутся переговоры о том, какую должность он займет в клубе после завершения карьеры.

Артем Милевский: этап карьеры в Беларуси

Милевский выступал за "Динамо" Брест с лета 2017 по лето 2018 года, а также с января 2019-го. Его контракт истек в декабре этого года, он стал свободным агентом.

В составе брестского "Динамо" Милевский стал чемпионом Беларуси в 2019 году, обладателем Кубка Беларуси-2018 и трижды - Суперкубка Беларуси.

В минувшем сезоне форвард забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах в чемпионате Беларуси.

Ранее агент 35-летнего Милевского подтвердил, что форвард может вернуться в УПЛ.

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Автор: УНИАН