Экс-тренер Динамо Семин хотел купить Милевского в московский Локомотив

"Динамо" хотело выручить за нападающего 12 миллионов евро.

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала о том, что в 2010 году "железнодорожники" вели переговоры с киевским "Динамо" по трансферу Артема Милевского.

Об этом она сказала в интервью "Спорт-Экспрессу".

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"Когда я пришла работать в "Локомотив", Юрий Палыч очень хотел купить Артема Милевского. А он уже тогда себя "хорошо" проявлял. Ну вы понимаете. Более того, я разговаривала по этому футболисту с Суркисом. Последняя цена была 12 миллионов евро. Это, на секундочку, 2010 год! А меня ведь прессовали все газеты, болельщики за то, что я не приобрела Милевского", - сказала Смородская.

Напомним, что в 2010 году из "Динамо" в "Локомотив" перешел полузащитник Александр Алиев, за которого заплатили 8 миллионов евро.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Семин вспомнил историческое поражение "Динамо" от "Шахтера" в Кубке УЕФА.

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