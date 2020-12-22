Артем Милевский не перейдет во львовский "Рух".

Президент "Руха" Григорий Козловский опроверг информацию о том, что Артем Милевский перейдет во львовский клуб.

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Об этом он сказал в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Ruh TV.

"Честно говоря, если бы я был главным тренером, и не было бы философии развития клуба, я бы Селезнева и Милевского с радостью взял бы в команду. Это для маркетинга супер", - сказал Козловский.

Однако он подчеркнул, что у клуба другая философия:

"Я бы с радостью видел бы таких футболистов, но философия клуба и тренера... У нас есть тренерский совет, который должен утвердить кандидатуру. Окончательное решение должно быть за тренером. Философия у нас такая, что должны играть молодые. Поэтому, к сожалению, нет".

Напомним, после 13 туров "Рух" занимает в УПЛ 12-е место, имея в активе 9 очков.

Артем Милевский: в поисках нового клуба после "Динамо-Брест"

Милевский выступал за "Динамо" Брест с лета 2017 по лето 2018 года, а также с января 2019-го. Его контракт истек в декабре этого года, он стал свободным агентом.

В составе брестского "Динамо" Милевский стал чемпионом Беларуси в 2019 году, обладателем Кубка Беларуси-2018 и трижды - Суперкубка Беларуси.

В минувшем сезоне форвард забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах в чемпионате Беларуси.

Ранее агент 35-летнего Милевского подтвердил, что форвард может вернуться в УПЛ.

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Автор: Антон Дударь