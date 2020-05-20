В сети появилось видео, как "собутыльники" избили футболиста сборной Украины (18+)

Видео было снято еще в 2016 году, но появилось в сети только сейчас.

В сети появилось скандальное видео с участием нападающего киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина.

Видео, на котором Беседин находится в компании так называемых "гопников", опубликовано на YouTube-канале "Жестяковый спорт".

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"В 2016 году талантливый нападающий "Динамо" Артем Беседин неудачно загулял на квартире у гопников", - говорится в описании к видео.

Судя по всему, Беседин, которому на тот момент было 20 лет, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он в ответ на оскорбление назвал одного из присутствующих "долб***ом", после чего получил сильный удар исподтишка и упал со стула. Затем другой мужчина подошел к футболисту и взял его за волосы, а также сказал: "Ты теряешься в базаре, ты тут заблудился".

Осторожно! На видео присутствуют сцены насилия и нецензурная лексика! 18+

Напомним, на данный момент Беседин отбывает годичную дисквалификацию за употребление допинга.

Как сообщал УНИАН, в мае УЕФА утвердил окончательный вердикт по дисквалификации Беседина.