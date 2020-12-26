Переход Криштиану Роналду из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед" признан лучшим в истории Английской Премьер-лиги.
Рейтинг топ-трансферов АПЛ (с момента основания лиги в 1992 году) составил Sky Sports.
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Роналду перешел в "МЮ" в 2003 году за 12 миллионов фунтов. С манкунианцами за шесть лет он трижды выиграл чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов.
Топ-10 трансферов в истории АПЛ
1. Криштиану Роналду из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед" (2003 год)
2. Тьерри Анри из "Ювентуса" в "Арсенал" (1999)
3. Эрик Кантона из "Лидса" в "МЮ" (1992)
4. Фрэнк Лэмпард из "Вест Хэма" в "Челси" (2001)
5. Рой Кин из "Ноттингем Форест" в "МЮ" (1993)
6. Дидье Дрогба из "Марселя" в "Челси" (2004)
7. Сол Кэмпбелл из "Тоттенхэма" в "Арсенал" (2001)
8. Уэйн Руни из "Эвертона" в "МЮ" (2004)
9. Венсан Компани из "Гамбурга" в "Манчестер Сити" (2008)
10. Алан Ширер из "Блэкберна" в "Ньюкасл" (1996)
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