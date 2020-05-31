Капитан Александрии перенес операцию и завершил карьеру
Капитан "Александрии" Андрей Запорожан принял решение завершить карьеру футболиста.
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Об этом сообщил наставник команды Владимир Шаран в комментарии телеканалам "Футбол 1/2/3".
"Андрею сделали оперативное вмешательство. Он решил закончить свою карьеру. Мы разговаривали с президентом относительно того, чтобы Запорожан остался в тренерском штабе нашей команды", - заявил тренер.
37-летний полузащитник порвал ахилл в контрольном матче с "Ворсклой" после выхода команды из карантина.
Андрей Запорожан выступал за "Александрию" с 2008 года. На его счету более 250 поединков за клуб, выступления с командой в еврокубках и бронзовая медаль прошлого сезона.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Александрия" вырвала победу у "Зари" благодаря пенальти на последних минутах.
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