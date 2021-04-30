Бывшая звезда "Милана" прокомментировал бешеные физические нагрузки, которые практиковал Лобановский.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который в прошлом сделал себе имя в киевском "Динамо", вспомнил времена работы с Валерием Лобановским.

Слова Шевченко приводит Corriere della Sera.

"Он был и до сих пор является частью моей жизни. Он был мне близок в период с 18 по 21 год, для меня это самый тяжелый и самый важный момент в жизни футболиста. Суров ли он как учитель? Даже нечто большее. Он заставлял нас делать десятки и десятки повторов того, что мы называем "восхождением смерти". Бегали под уклоном в 16%", - ностальгирует знаменитый бомбардир.

"Тот, кого не стошнило, играл в стартовом составе. Если бы вырвало всех, все играли бы меньше. Моя выносливость во время быстрого бега исходит из этих страданий. Он был очень твердым человеком, но честным", - добавил 44-летний специалист.

Заметим, что обладатель Золотого мяча 2004 года защищал цвета "Динамо" с 1993 по 1999 год, а затем вернулся заканчивать карьеру в Киев с 2009 по 2012 год.

Напомним, что недавно Шевченко показал как проводит свой досуг в компании бывших игроков "Челси".

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Автор: Артем Будрин