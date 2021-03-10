В донецком клубе отрицают, что заинтересованы в Массимилиано Аллегри.

Директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту прокомментировал информацию СМИ о том, что "горняки" вступили в переговоры с известным итальянским тренером Массимилиано Аллегри.

В комментарии retesport.it Боту заявил, что это не соответствует действительности:

"Это абсолютная неправда. Мы довольны Луишем Каштру и ни с кем не разговаривали. Аллегри - отличный специалист, но "Шахтер" уже много лет ищет более атакующих тренеров, которым нравятся стили игры, отличные от стиля Аллегри".

Ранее журналист "Футбольного формата" Олег Ящук заявил, что "Шахтер" хочет пригласить Аллегри уже следующим летом и якобы начал переговоры.

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Отметим, что контракт Каштру с "Шахтером" истекает после окончания сезона и пока не был продлен.

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Автор: Антон Дударь