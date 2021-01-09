Болельщики "Оболони" не стали протестовать против трансфера Алексея Лобова.

Ультрас киевской "Оболони" не стали препятствовать переходу в команду полузащитника Алексея Лобова, который ранее выступал в чемпионате так называемой "ЛНР".

Свою позицию болельщики озвучили на своей странице в Facebook.

Ультрас подчеркнули, что негативно относятся к тому факту, что Лобов выступал за "несколько довольно сомнительных команд из чемпионата одной из "республик" на востоке Украины".

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При этом они с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказался футболист:

"Мы встречались с Алексеем, встречались с Пал Санычем Яковенко (тренером "Оболони", - Прим.). Много общались. О взглядах, о семейных обстоятельствах. Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде.

Лобов оказался нормальным парнем, а единственное, в чем его можно обвинить - это то, что родившись под Алчевском и занимаясь футболом в местной ДЮСШ, он в 17 лет не смог сразу выехать с оккупации. Остался, играл какое-то время в футбол, при первой возможности выехал и начал профессиональную карьеру в Краматорске".

Болельщики также напомнили, что Лобов уже играл за студенческую сборную Украины, из-за чего "уже имеет проблемы "там", а также выступал за "Колос" и играл в аренде в Краматорске.

"Подытоживая. Этот игрок нужен клубу, а он сам очень хочет играть за "Оболонь". Мы, не одобряя такое игровое прошлое Лобова, тем не менее не будем сопротивляться этому переходу и желаем ему игрой доказать все сказанное на тех встречах", - подчеркнули ультрас.

Стоит отметить, что Лобов вместе с фанатами посетил Главный военный клинический госпиталь в Киеве.

Алексей Лобов: скандальный трансфер

В августе прошлого года Лобов подписал контракт с житомирским "Полесьем", но вскоре был отчислен из команды из-за протестов ультрас. Болельщики выяснили, что в период с 2014 по 2016 годы футболист выступал на оккупированной территории за "Горняк" Ровеньки, "Шахтер" Красный Луч, "Далевец" Луганск и ЦСКА.

Позже Лобов объяснил, что у него не было возможности покинуть оккупированную территорию, а также заявил, что никогда не поддерживал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

6 января 23-летний Лобов подписал контракт с "Оболонью".

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Автор: Антон Дударь