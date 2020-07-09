Зинченко помог Манчестер Сити одержать разгромную победу в АПЛ (видео)

Украинский футболист провел на поле весь матч.

"Манчестер Сити" в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги принимал "Ньюкасл".

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"Горожане" одержали разгромную победу со счетом 5:0 благодаря голам Жезуса, Мареза, Давида Сильвы и Стерлинга, а также автоголу Фернандеса.

Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч. Портал WhoScored.com оценил его действия в 7,1 балла - столько же получили голкипер Эдерсон и центральный защитник Стоунз.

"Ман Сити" набрал 69 очков и остается на второй позиции в турнирной таблице АПЛ, опережая "Челси" на девять пунктов.

"Манчестер Сити" - "Ньюкасл" - 5:0

Голы: Жезус, 10, Марез, 21, Фернандес, 58 (автогол), Д. Сильва, 65, Стерлинг, 90+1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу (Уокер, 46), Стоунз, Отаменди, Зинченко, Де Брюйне, Родри (Гюндоган, 46), Д. Сильва, Марез (Дойл, 75), Жезус (Стерлинг, 62), Фоден (Б. Силва, 61)

"Ньюкасл": Дубравка, Йедлин, Крафт (Муто, 84), Шер, Фернандес, Роуз, Лазаро (Манкильо, 66), Шелви (Лонгстафф, 68), Бенталеб, Ритчи (Атсу, 84), Жоэлинтон (Гейл, 67)

Обзор матча опубликовал канал Setanta Sports на YouTube.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре ошибка Зинченко привела к сенсационному поражению "Ман Сити".

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