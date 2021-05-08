Пеп Гвардиола отметил, что Александр Зинченко действует без ошибок.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола комплиментарно высказался в адрес украинского футболиста Александра Зинченко.

Слова тренера приводит Manchester Evening News.

"Алекс много боролся, чтобы быть здесь. Он мог уйти в аренду, он мог быть продан, но он сказал: "Нет, я хочу бороться, чтобы быть здесь". Это много значит", - сказал Гвардиола.

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"Во-вторых, он играет не на своей позиции, но он никогда не жаловался, - продолжил тренер, - В-третьих, он не ошибается. Когда вы ему что-то говорите, он немедленно реагирует. Он всегда сконцентрирован. Нельзя забывать, что на позиции левого защитника он противостоял Мохамеду Салаху, Маркусу Рэшфорду, Анхелю Ди Марии. Это сильнейшие оппоненты, но Зинченко не ошибался".

"С мячом он действует исключительно, но в оборонительной четверке главное - не ошибаться. Он заслуживает играть", - подытожил испанский специалист.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В составе "Сити" Зинченко дважды стал чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов. При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.

В текущем сезоне на счету украинца 2 ассиста в 29 матчах за "Сити" во всех турнирах.

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

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Автор: Антон Дударь