Вратарь "Юргордена" Александр Васютин пропустил гол после удара с центра поля в матче чемпионата Швеции против "Дегерфорса" (0:2).
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На 85-й минуте форвард "Дегерфорса" Виктор Эдвардсен увидел, что российский голкипер далеко вышел из ворот и решился на дальний удар. Он не прогадал - Васютин успел коснуться мяча, но спасти свои ворота уже не смог.
Этот мяч вывел "Дегерфорс" вперед, а в добавленное время гости забили еще раз.
Отметим, что Васютин выступает за "Юргорден" на правах аренды. Он присоединился к команде в феврале и сыграл в пяти матчах, пропустив четыре гола.
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