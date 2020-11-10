Александр Усик пообщался с футболистами украинской сборной.

Украинский боксер Александр Усик посетил первую тренировку сборной Украины в Киеве.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Усик посетил тренировку по приглашению главного тренера сборной Андрея Шевченко. Предварительно боксер сдал ПЦР-тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Читайте такжеВ компании Шевченко: Усик посетил матч Динамо - Шахтер (фото)

Перед началом занятия Шевченко представил игрокам Усика, который пожелал футболистам успехов.

"Пожелал им хорошей тренировки. У них впереди три очень важные игры. Я с ними пообщался в раздевалке. Когда они уже вышли на поле, я то знаю, что они уже готовы к тренировке и отвлекать их не надо. Поэтому я разговаривал с Андреем Николаевичем. Желаю им только победы, хороших игр и бороться до конца, не давать никому спуску. Ребята у нас все сильные, амбициозные. Очень хочется видеть их победы", - сказал Усик в интервью телеканалам "Футбол 1/2/3".

Сборная Украины: матчи в ноябре

Игра на выезде с Польшей 11 ноября станет подготовительным этапом для сборной Украины перед заключительными матчами в группе Лиги наций 2020-2021.

14 ноября "желто-синие" сыграют с Германией в Лейпциге, а 17 ноября в Люцерне проведут матч против швейцарской сборной.

Из-за коронавируса сборной Украины не поможет целый ряд футболистов "Динамо". По этой причине Андрей Шевченко дополнительно вызвал в команду двух вратарей.

Накануне украинская команда провела первую тренировку на сборе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь