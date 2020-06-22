Борьба с коронавирусом "по-богатому": скандальный российский футболист носит маску из крокодиловой кожи (фото)

Александр Кокорин приобрел аксессуар, который слабо напоминает средство защиты.

Российский нападающий "Сочи" Александр Кокорин купил защитные маски для лица из крокодиловой кожи.

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Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, футболист приобрел, как минимум, два таких изделия - черного и синего цветов. Стоимость одной такой маски составляет 400 евро. Аксессуары изготавливает одно из элитных московских ателье.

На изделии спортсмена также нанесена гравировка "К.9" - первая буква фамилии и игровой номер.

Кокорин опубликовал фото в маске на своей странице в Instagram. На замечание одного из подписчиков о том, что в ней сложно дышать, футболист ответил, что для дыхания сделаны специальные отверстия.

Напомним, Александр Кокорин ранее отбывал срок в тюрьме после того, как с другим российским футболистом Павлом Мамаевым побил чиновника Дениса Пака.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-футболист "Динамо" предложил провести матч ветеранов сборных Украины и России.

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