"Надо заканчивать этот конфликт": экс-футболист Динамо предложил провести матч ветеранов сборных Украины и России

Олег Саленко при этом не верит, что ситуация изменится в ближайшие годы.

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко призвал окончить конфликт Украины и России, а также провести товарищеский матч между ветеранами сборных.

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Саленко цитирует Meta-ratings.com.ua.

Экс-футболист отреагировал на слова форварда "Сочи" Александра Кокорина, который заявил, что хочет увидеть матч между Россией и Украиной на чемпионате Европы.

"Я приветствую такие идеи. Согласен, пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией. Я бы вообще хотел предложить для начала провести товарищеский матч между сборными ветеранов Украины и России. Может быть, даже на нейтральной территории.

Общаюсь с друзьями из России. Они тоже поддерживают идею. Но, конечно, Украинская ассоциация футбола на это не пойдет. Вмешается политика. Ближайшие год-два, наверное, ничего в этом вопросе не поменяется", - сказал Саленко.

Бывший игрок сборных Украины и России считает, что ситуацию на Донбассе необходимо развязывать, а вот с Крымом будет "сложнее":

"Уверен, надо к чертовой матери заканчивать этот конфликт. Как со стороны Украины, так и со стороны так называемых "ДНР"-"ЛНР" и их кураторов. Я был там, мы играли в футбол недалеко от военных действий.

Знаем, что военные между собой тоже общаются. Нужно находить общий язык и Донбассу возвращаться в состав Украины. Крым? Тут сложнее. Там уже много военных российских баз, ядерное оружие завезут скоро".

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский футболист Зинченко резко отреагировал на слухи о желании получить гражданство РФ.

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