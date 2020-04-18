"Опять будешь драться с женой?": экс-футболист Динамо Алиев примет участие в боксерском шоу

Александр Алиев попробует свои силы в боксе.

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев примет участие в проекте, в котором медийные личности проводят бои по правилам бокса.

Об этом в Instagram сообщил агент Александр Панков.

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"Сан Саныч в новом амплуа. Сегодня мы подписали контракт на участие в шоу "Битва". Скоро будет бой - 3 раунда по 2 минуты. Со следующей недели начнется подготовка. Это будет треш". - написал агент.

"Буду участвовать в шоу "Битва". Теперь пошла подготовка", - анонсировал свое участие сам футболист.

"С женой будешь опять драться?", "Нарушил первое правило бойцовского клуба", "Бей ногами, там у тебя шансов больше", "Окончательно там Санычу лампочку струсят", - комментируют подписчики.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Алиев выразил готовность возглавить УПЛ.