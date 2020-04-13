"Многие люди кого-то потеряли": футболист сборной Украины оценил нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Италии

Руслан Малиновсикй отметил, что пандемия пошла в стране на спад, но проблем все еще хватает.

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский отметил спад заболеваемости коронавирусом в Италии.

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Футболист дал комментарий в эфире программы "Великий футбол".

"За этот месяц я дважды ездил в магазин исключительно за продуктами. Во всей Ломбардии и Италии идет уменьшение количества зараженных. Соответственно, уменьшается нагрузка на больницы. Больше медиков приезжают в Италию, больше тех, кто выздоровел и меньше погибших", - заявил Малиновский.

Украинец добавил, что даже в его окружении есть трагические ситуации:

"В этом проблема, даже если люди дома, кто-то один может заразить 70-80 других. У меня есть друг из Житомира, живет в Бергамо. У него 60-летний товарищ скончался. Никаких симптомов не было, никогда не болел, умер из-за коронавируса. У соседки по дому брат в тяжелом состоянии. В Бергамо очень много людей, которые кого-то потеряли или кто-то из близких находится в тяжелом состоянии из-за этой болезни".

Чемпионат Италии находится на карантине. "Аталанта" базируется в городе Бергамо - в одной из пиковых точек распространения вируса в стране. От COVID-19 в Италии умерло уже более 19 тысяч человек.

УНИАН ранее сообщал о том, что одноклубник украинца Малиновского заразился коронавирусом.