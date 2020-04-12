Футболист белорусского клуба застрял в рекламном щите во время матча (видео)
10:29, 12 апреля 2020Футбол
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Игрок "Слуцка" пробил рекламный щит ногой.
Артем Сердюк пробил щит ногой / скриншот
Курьезный эпизод произошел во время матча чемпионата Беларуси между "Слуцком" и "Витебском" (1:1).
Во время одного из эпизодов форвард хозяев Артем Сердюк не успевал за мячом, выбежал за лицевую линию и врезался в рекламный щит. Футболист успел выставить ногу и пробил щит.
Сердюку понадобилось некоторое время, чтобы достать ногу и продолжить игру.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Шахтера" поразил сеть эффектной техникой.
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