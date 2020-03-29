Футболист молодежной команды Динамо купил 300 масок и раздал их в Киеве

Полузащитник "Динамо" U-19 Евгений Рязанцев совершил красивый поступок.

Полузащитник молодежной команды киевского "Динамо" Евгений Рязанцев организовал благотворительную акцию в Киеве.

Об этом сообщает FootballHub.

18-летний футболист закупил 300 масок и раздал их в Киеве людям пожилого возраста.

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"Закупил 300 масок и вместе с друзьями раздал их на Севастопольской площади в Киеве. Давали людям пожилого возраста, в больницу отвезли", - сказал футболист.

"К сожалению, не все имеют возможность купить маски. Если я могу помочь людям чем-нибудь, то делаю это. Если будет возможность, то в течение нескольких дней закупим еще масок и отвезем в детский дом", - добавил Рязанцев.

Он также рассказал о реакции людей:

"Были удивлены. А несколько 13-летних ребят даже узнали меня".

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