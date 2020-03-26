"Загорает у бассейна": экс-президент Ювентуса раскритиковал Роналду
Бывший президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи раскритиковал Криштиану Роналду и других футболистов команды, которые покинули Италию в разгар пандемии коронавируса.
Слова Коболли Джильи приводит TuttoJuve.
"В "Ювентусе" все усложнилось после того, как первым уехал Роналду. Он сказал, что уезжает к своей матери, но с тех пор он только и делает, что показывает, как загорает у своего огромного бассейна", - сказал Коболли Джильи.
Экс-президент клуба заявил, что игроки должны были оставаться на карантине, а не разъезжаться по разным странам:
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"Клуб пошел на уступки Роналду, потом Игуаин тоже поехал к своей матери, кто-то еще отправился куда-то, и ситуация ухудшилась. Они все должны были оставаться на карантине в расположении "Ювентуса".
Конечно, сейчас легко критиковать, но со стороны я не понимаю, почему эти игроки покинули Италию. Им тяжело будет вернуться к работе, потому что после их возвращения в страну они должны будут отправиться на двухнедельный карантин".
Отметим, что 3 марта у матери Роналду случился инсульт, после чего футболист отправился в Португалию.
Напомним, в "Ювентусе" было диагностировано уже три случая заражения коронавирусом - у Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Роналду построит отделения для больниц в рамках борьбы с коронавирусом.