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Испанский футбол остановлен на неопределенный срок из-за коронавируса

14:08, 23 марта 2020
Футбол
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REUTERS

Королевская федерация футбола Испании официально приостановила все турниры на территории страны на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Дальнейшее изменение статуса будет зависеть от решений правительства относительно карантина и других мероприятий по борьбе с вирусом.

12 марта испанская Ла Лига приняла решение взять паузу на ближайшие два тура, однако ситуация с заболеваемостью в стране становится критической, поэтому этих мер оказалось мало.

В Испании зафиксировано уже более 29 тысяч случаев заражения коронавирусом, а также 1813 смертей, что является третьим показателем в мире.

Стоит отметить, что в Европе остановлены практически все футбольные турниры. Матчи продолжаются только в чемпионате Беларуси.

УНИАН ранее сообщал о том, что бывший президент "Реала" умер от коронавируса.

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