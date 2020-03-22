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Один - обучает, другой - тренирует: Роналду и Месси проводят карантин со своими детьми (видео)

18:04, 22 марта 2020
Футбол
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Криштиану Роналду / REUTERS

Роналду решил устроить детям урок по дезинфекции рук, чтобы уберечь их от коронавируса. Таким образом португалец принял участие в челлендже "Оставайся дома".

Видео опубликовал футбольный Instagram-аккаунт 433.

Тем временем Месси продолжает посещать спортзал в своем доме и поддерживать физическую форму. Однако теперь аргентинец решил взять с собой сына Чиро и приобщил его к тренировкам. Правда, двухлетний малыш пока больше наблюдает за работой отца.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионаты Италии и Испании были остановлены, а клубы ушли на карантин, отправив футболистов по домам.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Китае коронавирусом заболел первый футболист, которым оказался бывший игрок "Манчестер Юнайтед".

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