Один - обучает, другой - тренирует: Роналду и Месси проводят карантин со своими детьми (видео)

Звезды футбола используют свободное время для общения с семьей.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и капитан "Барселоны" Лионель Месси использовали карантин для общения со своими детьми.

Роналду решил устроить детям урок по дезинфекции рук, чтобы уберечь их от коронавируса. Таким образом португалец принял участие в челлендже "Оставайся дома".

Видео опубликовал футбольный Instagram-аккаунт 433.

Тем временем Месси продолжает посещать спортзал в своем доме и поддерживать физическую форму. Однако теперь аргентинец решил взять с собой сына Чиро и приобщил его к тренировкам. Правда, двухлетний малыш пока больше наблюдает за работой отца.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионаты Италии и Испании были остановлены, а клубы ушли на карантин, отправив футболистов по домам.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Китае коронавирусом заболел первый футболист, которым оказался бывший игрок "Манчестер Юнайтед".