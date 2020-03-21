От Украины - Зинченко: звезды футбола во время карантина определят чемпиона мира по FIFA

Международный турнир по виртуальному футболу стартует на следующей неделе.

Звезды футбола во время карантина сыграют друг против друга в турнире по FIFA 20.

Данный турнир решил провести один из самых популярных Instagram-аккаунтов о футболе 433.

Онлайн-турнир по виртуальному футболу будет называться "План Б".

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"Ни Евро, ни Лиги чемпионов, ни АПЛ... У кого-то есть план Б? У нас есть! Начиная со следующей неделе 32 игрока из 32 стран будут соревноваться в FIFA 20", - говорится в сообщении.

Уже известно, что от Украины играть будет полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

В турнире примут участие Ромелу Лукаку, Эмерик Ляпорт, Чиро Иммобиле, Гранит Джака и другие известные футболисты.

Старт турнира намечен на следующую неделю.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что президент Сербии пригрозил арестом известному футболисту из-за нарушения условий карантина.