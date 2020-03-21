От Украины - Зинченко: звезды футбола во время карантина определят чемпиона мира по FIFA
Звезды футбола во время карантина сыграют друг против друга в турнире по FIFA 20.
Данный турнир решил провести один из самых популярных Instagram-аккаунтов о футболе 433.
Онлайн-турнир по виртуальному футболу будет называться "План Б".
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"Ни Евро, ни Лиги чемпионов, ни АПЛ... У кого-то есть план Б? У нас есть! Начиная со следующей неделе 32 игрока из 32 стран будут соревноваться в FIFA 20", - говорится в сообщении.
Уже известно, что от Украины играть будет полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.
В турнире примут участие Ромелу Лукаку, Эмерик Ляпорт, Чиро Иммобиле, Гранит Джака и другие известные футболисты.
Старт турнира намечен на следующую неделю.
No Euros. ☹️ No CL. ☹️ No Prem. ☹️ Does anyone have a Plan 🅱️❓ ⠀ We do! 😁 ⠀ Starting next week, 32 players from 32 nations will compete against each other in FIFA 20. 🎮 ⠀ Who will be crowned 👑 of Europe❓ ⠀ We will livestream all the matches. Keep an eye out on our channels! 👀 ⠀ #433PlanB
Ранее УНИАН также сообщал о том, что президент Сербии пригрозил арестом известному футболисту из-за нарушения условий карантина.