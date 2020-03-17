УЕФА хочет получить крупную компенсацию от клубов за перенос Евро-2020 - СМИ
УЕФА готов перенести чемпионат Европы-2020 по футболу на следующий год, но сделает это лишь в том случае, если получит компенсацию.
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Об этом сообщает The Athletic.
По данным источника, сумму в размере 275 миллионов фунтов организация хочет получить от клубов и национальных чемпионатов, чтобы компенсировать убытки в случае переноса континентального первенства.
Во вторник, 17 марта, состоится заседание всех заинтересованных сторон, на котором УЕФА должен озвучить свое предложение.
Кроме того, в рамках этого собрания будет решен вопрос дальнейшего проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также национальных турниров.
Евро-2020 в случае переноса может пройти в этом году зимой или следующим летом, о чем сообщал ряд СМИ.
Как сообщал УНИАН, ранее стал известен возможный формат завершения сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы.