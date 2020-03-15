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Роналду совершит благородный поступок в борьбе с коронавирусом

14:40, 15 марта 2020
Футбол
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Криштиану Роналду / REUTERS

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду предоставит собственные отели под больницы для людей, которые заразились коронавирусом в Португалии.

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Об этом сообщает Marca.

По информации издания, гостиницы, которые принадлежат спортсмену, будут переделаны в бесплатные больницы. Зарплату докторам и работникам учреждений, а также все остальные затраты Роналду будет покрывать из собственного кармана.

35-летний футболист в настоящий момент находится в Португалии. Роналду не вернулся в "Ювентус", так как клуб находится на карантине после того, как у игрока команды Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус.

Все спортивные мероприятия в Италии, включая Серию А, были остановлены еще 9 марта. Страна стала одним из эпицентров распространения китайского вируса в Европе. Число жертв в Италии уже достигло 1400 человек. В Португалии - более 150-ти.

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА официально приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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