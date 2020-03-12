Десна - Ворскла: обзор и полное видео матча Кубка Украины

В Чернигове определился последний полуфиналист турнира.

12 марта в Чернигове проходил матч 1/4 финала Кубка Украины между "Десной" и "Ворсклой".

Матч проходил при пустых трибунах в связи с введением карантина в Украине.

Кубок Украины, 1/4 финала

"Десна" - "Ворскла" - 0:1

Гол: Васин, 65 (с пенальти)

"Десна": Паст, Конопля, Тамм, Гитченко, Д. Фаворов, Ермаков, Арвеладзе (Будковский, 86), Картушов, Тотовицкий, Кузик (Калитвинцев, 66), Хлебас (Филиппов, 66)

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков (Баенко, 46), Ндиайе, Якубу, Скляр, Пуцлин, Васин (Кравчук, 70), Луизао, Кане, Кулач (Степанюк, 46)

Предупреждения: Кузик, Тамм, Ермаков, Скляр - Кане, Васин, Луизао, Якубу, Баенко

Обзор матча

Полное видео матча

Football Hub

УНИАН ТВ

Как сообщал УНИАН, "Динамо" в Кубке Украины в овертайме обыграло "Александрию".

В текущем сезоне "Десна" и "Ворскла" встречались дважды в рамках УПЛ. Обе встречи завершились победами клуба из Чернигова - 2:0 и 1:0.

На предыдущей стадии Кубка "Десна" обыграла "Николаев" (4:2), а "Ворскла" прошла "Колос" (1:0).