"Скоро скажут, что я гей" : Зозуля высказался о конфликте с фанатами Райо Вальекано (видео)

Украинский футболист поделился своим мнением о скандале с оскорблениями со стороны фанатов.

Нападающий Роман Зозуля высказался о конфликте с ультрас "Райо Вальекано", которые регулярно оскорбляют украинца.

Об этом Зозуля рассказал программе "Профутбол".

"Когда все начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой фейсбук, и я стал нацистом. Недавно я стал расистом и теперь я не слышал, но мне сказали, что кричали: "Коммунист". Они еще сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон. Марикон - это гей по-испански. Я уже жду этого", - сказал Зозуля.

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Форвард также вспомнил о матче, который был прерван из-за того, что фаны "Райо Вальекано" оскорбляли украинца:

"Я склонялся к тому, чтобы не ехать. Но меня начала просить команда, жена сказала: "Вперед, это твоя работа, ты должен ехать". Поговорил с теми, чье мнение важно для меня, мне все сказали ехать. Когда 30 тысяч поют песню про тебя, то в принципе… Ладно еще первый год: не понимал языка, не понимал ничего, но теперь я уже все понимаю. Если честно, то это дает силы...".

Также Зозуля рассказал, что президент и игроки "Райо Вальекано" извинялись перед ним после матча:

"Они заходили в раздевалку, извинялись, чуть ли не плакали: "Ромочка, извини. Это наши болелы, мы их не поддерживаем". А потом они протест подают, что их сильно оштрафовали".

Как сообщал УНИАН, ранее фанаты "Райо Вальекано" устроили шествие с оскорблениями в адрес Зозули.