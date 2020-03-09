"Должны быть готовы": тренер Вольфсбурга посетил матч Шахтера и назвал сильные стороны украинской команды

Оливер Гласнер понаблюдал за игрой предстоящего соперника в Лиге Европы.

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер посетил матч донецкого "Шахтера" с "Колосом" (4:3) в УПЛ перед предстоящими поединками с "горняками" в 1/8 финала Лиги Европы.

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Специалист дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 1".

"У "Шахтера" хорошая защита, квалифицированные исполнители, высокая командная скорость. "Шахтер" не нужно бояться, но мы его уважаем. Я уже говорил, что эта команда ежегодно играет в Лиге чемпионов. Они сыграли 1:1 с "Манчестер Сити" на выезде, а это нелегко сделать. В "Шахтере" индивидуально сильные игроки, много латиноамериканцев, но мы готовы к противостоянию", - заявил Гласнер.

Тренер также отметил лидеров "горняков":

"В "Шахтере" очень много высококлассных исполнителей. Особенно опасен левый фланг с Исмаили и Коноплянкой. Тайсон создает много давления. Это очень хорошая команда. Тете хорошо работает даже в защите, Додо очень ловкий и быстрый. Мы должны быть готовы к этому, особенно в защите. Будем искать пространство для наших атак. Это будет очень интересное противостояние".

Напомним, первый матч команд состоится в Германии 12 марта, а ответная встреча запланирована на 19 марта в Харькове.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" понес серьезную потерю перед игрой с "Вольфсбургом".